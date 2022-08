Stallo per Tanganga: il nodo rimane sempre la formula

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, la trattativa che porta a Japhet Tanganga, centrale classe '99 del Tottenham, sarebbe ancora in fase di stallo. Il nodo della questione rimane sempre la formula con il Milan che vorrebbe inserire semplicemente l'opzione di riscatto, mentre gli Spurs spingono per l'obbligo e addirittura vorrebbero evitare il prestito. Rimangono nove giorni per tentare di sbloccare la situazione.