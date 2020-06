Szoboszlai lo vuole Rangnick. Il Milan ci proverà fino all’ultimo

Dominik Szoboszlai è uno dei giocatori più richiesti da Ralf Rangnick per il mercato estivo. Il centrocampista ungherese sta disputando un’ottima stagione con la maglia del Salisburgo e questo ha aumentato la concorrenza, complicando le cose per i rossoneri. Oltre al Milan, in Italia c’è soprattutto la Lazio come vera antagonista, poi ci sono stati i sondaggi di Juve e Napoli. Ma è il club di Lotito ad averlo messo nel mirino ormai da mesi con il lavoro certosino di Igli Tare. Il Milan vorrebbe approfittare del rapporto tra Rangnick e Szoboszlai per strappare uno dei talenti più importanti in Europa (portato al Salisburgo proprio dal manager tedesco quando nel 2017 lo prese dal Videoton). Il 19enne può essere utilizzato in più ruoli, e al momento il problema resta la richiesta economica del Salisburgo, che si avvicinano ai 25 milioni di euro. Il Milan sta lavorando per abbassare le pretese economiche e ci proverà fino alla fine, perché Szoboszlai resta uno degli obiettivi più importanti del mercato estivo rossonero.

Ieri a Milanello c’è stato un incontro tra tutta la dirigenza. Hanno partecipato sia Maldini e Massara che l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Nei giorni scorsi l’ad aveva promesso maggiore vicinanza alla squadra e ieri si è presentato al centro sportivo per supportare mister Stefano Pioli in vista della ripresa in campionato. "Una visita di routine in un clima disteso", viene così definita da fonti all'interno del club, infatti Gazidis viaggerà con la squadra domenica e lunedì sarà presente a Lecce per guarda il match insieme al resto della dirigenza.