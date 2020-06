Nonostante le dichirazioni di Giuntoli a Sky Sport, Arkadiusz Milik sembra destinato a lasciare il Napoli in estate. L'attaccante polacco, in scadenza nel 2021, è seguito da diverse squadre tra cui Milan, Everton, Arsenal e Juventus. Secondo quanto riporta Tuttosport, il numero 99 del Napoli avrebbe espresso la sua preferenza per un trasferimento in bianconero.