Telefoot - Il Milan ci ha provato fino alla fine per Brassier: i rossoneri hanno provato anche ad inserire Pellegrino nella trattativa

Secondo quanto riferisce Telefoot in Francia, il Milan ha provato fino all'ultimo giorno a provare a prendere Lilian Brassier dal Brest. I rossoneri hanno provato a convincere il club francese a cedere il suo difensore centrale, ma la richiesta è sempre stata troppo alta per i dirigenti del Diavolo (tra i 15 e i 20 milioni di euro). Il Diavolo ha tentato anche di inserire nella trattativa il cartellino di Marco Pellegrino (più cash ovviamente), ricevendo però un no dal Brest (e così l'argentino è andato in prestito alla Salernitana).

Non è escluso comunque che in estate il nome di Brassier non torni di moda per la difesa del Milan che nei prossimi mesi continuerà a tenere d'occhio anche altri profili come Buongiorno del Torino, Kelly del Bournemouth o Adarabioyo del Fulham (qust'ultimi due sono entrambi in scadenza di contratto e quindi in estate potranno cambiare squadra a costo zero).