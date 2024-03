The Athletic - Il Los Angeles FC su Giroud, ma affare "non fatto e non imminente". Potrebbe anche restare al Milan

Secondo quanto riportato da David Ornestein del The Athletic, il Los Angeles FC, squadra di Los Angeles rivale dei Galaxy, è in trattativa per ingaggiare Olivier Giroud dalla prossima estate; il "contratto - si legge - con il Milan scade a giugno e il Los Angeles FC lavora su un accordo per portare il 37enne francese in MLS".

Ornstein sottolinea che l'affare non è assolutamente fatto o, comunque, non è imminente e che l'attaccante della Francia ha molte opzioni, inclusa la possibilità di restare al Milan.

🚨 EXCL: Los Angeles FC in talks to sign Olivier Giroud this summer. AC Milan contract ends in June + #LAFC working on deal to bring 37yo to #MLS. Not done or imminent + France striker has many options, including #ACMilan stay. W/ @tombogert @TheAthleticFC https://t.co/GCfvruSmmH