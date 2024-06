The Athletic - United su Zirkzee: interesse più concreto rispetto agli altri obiettivi

La trattativa Joshua Zirkzee potrebbe andare per le lunghe. Da Casa Milan contavano di chiuderla entro il raduno di inizio stagione viste le condizioni favorevoli - ovvero la clausola da 40 milioni e l'accordo con il giocatore - ma prima la richiesta di 15 milioni di commissioni da parte dell'agente Kia Joorabchian e poi la convocazione del calciatore a Euro 2024 hanno frenato e rallentato i discorsi. Il Milan è sicuro che l'olandese è il primo della sua lista alla voce "nuovo numero 9" ed è disposto a pagare la clausola a partire dal 1° luglio.

Intanto il The Athletic fa il punto sulle strategie di mercato del Manchester United che dalla Premier League, nei giorni scorsi, è emerso come papabile concorrente del Diavolo nella corsa a Zirkzee. Secondo quanto viene riportato, i Red Devils vorrebbero portarsi in casa l'olandese per aumentare la concorrenza con Rasmus Hojlund, prelevato un anno fa dall'Atalanta. Sul radar della squadra di Ten Hag ci sarebbero anche Ivan Toney del Brentford e Jonathan David del Lille: l'obiettivo più concreto, però, sarebbe proprio Zirkzee.