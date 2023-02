TMW - Bakayoko, salta anche il trasferimento all'Adana. Finirà la stagione al Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tiemoué Bakayoko concluderà la sua stagione al Milan. Il centrocampista francese, in prestito ai rossoneri ma di proprietà del Chelsea, non si trasferirà all'Adana Demirspor, nonostante nella serata di ieri l'ex Napoli si fosse convinto di questa possibilità. Questo perché l'operazione doveva esser messa in piedi col mercato inglese ancora aperto, visto che il centrocampista è di proprietà dei blues: le parti non sono però riuscite in tempo a definire l'affare e allora per Bakayoko proseguirà l'avventura rossonera fino al termine della stagione.