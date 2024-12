TMW - Empoli, ritorno di fiamma per Terracciano: primi contatti con l'agente del rossonero

Con l'avvicinarsi del mercato di gennaio, sono tante le squadre di Serie A che si stanno muovendo per sondare piste ed impostare le prime trattative. Fra questi c'è anche l'Empoli, società che in questo avvio di stagione si è resa protagonista di un ottimo percorso in campionato e pure in Coppa Italia con l'eliminazione della Fiorentina.

La società azzurra, secondo quanto raccolto da TMW, è tornata con forza su Filippo Terracciano, difensore di proprietà del Milan che era stato sondato anche nella sessione estiva di calciomercato. Il giocatore, nonostante l'interesse azzurro e quello del Como, aveva però sempre respinto gli assalti con l'idea di restare in rossonero per giocarsi le proprie carte con Paulo Fonseca.

Ora come detto il possibile nuovo assalto dell'Empoli, col direttore sportivo Gemmi che ha già avuto i primi contatti in questo senso con l'entourage dell'ex Hellas Verona. In questa stagione il classe 2003 ha collezionato 5 presenze complessive fra campionato e Coppa Italia, con l'ultima apparizione in Serie A che risale al 2 novembre contro il Monza. Per trovare continuità di impiego, nelle prossime settimane, potrebbe rivedere la propria posizione estiva ed aprire al trasferimento, anche se ogni discorso sarà affrontato con maggiore concretezza solo all'inizio di gennaio.