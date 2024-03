TMW - Il Monza vuole tenersi D. Maldini. Se ne parlerà col Milan in estate

Il Monza vorrebbe tenere Daniel Maldini. Le ultime - ottime - prestazioni del figlio d'arte hanno già convinto Adriano Galliani a cercare di rendere definitivo il trasferimento. Dopo un inizio di campionato tutt'altro che brillante all'Empoli, forse dovuto anche al periodo non semplicissimo vissuto dalla squadra toscana prima dell'arrivo di Davide Nicola, nelle ultime cinque partite è andato a segno tre volte, più un assist contro il Milan. Tutto questo in 134 minuti: quattro presenze da subentrato, l'ultima invece (finalmente) da titolare.

Il Milan non dovrebbe fare particolari rimostranze sulla possibilità di cederlo (nuovamente) in prestito, ma l'intenzione di Galliani è quello di acquistarlo in toto, lasciando eventualmente una percentuale sulla futura rivendita ai rossoneri. La scadenza è fissata al 30 giugno del 2025 e la valutazione è intorno ai 5 milioni, considerato che l'Empoli aveva un diritto di riscatto a poco più di 4.

Dopo l'ultima partita lo stesso Maldini ha incassato i complimenti del proprio tecnico, Raffaele Palladino. “Daniel ha talento e tiro, ha messo la palla all’incrocio in maniera impressionante. Anche se fino a quel momento non stava facendo bene e lui lo sa perché gliel’ho detto. A me piace molto, ragazzo serio che deve dare continuità alle prestazioni.