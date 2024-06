TMW - L'Al-Hilal prepara l'offerta per Leao, ma il Milan non ha dubbi: via solo per 175 milioni

vedi letture

L'Al Hilal fa sul serio per Rafael Leao. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club arabo non ha ancora presentato un'offerta ufficiale per il portoghese ma nelle prossime settimane farà pervenire la sua proposta al Milan e proverà a portare il numero 10 rossonero in Saudi League, proseguendo il lavoro iniziato l'estate scorsa che ha portato all'arrivo di grandissimi campioni direttamente dall'Europa.

Via solo per la clausola.

Per il club di Gerry Cardinale non ci sono dubbi: Rafa Leao vale e costa i 175 milioni di euro della clausola di risoluzione presente nel contratto del calciatore. Offerte inferiori non saranno dunque prese in considerazione e a questo punto resta da capire se l'Al Hilal farà o meno questa follia per prendere l'esterno d'attacco attualmente impegnato a Euro 2024.

Leao non deciderà adesso.

Il giocatore intanto, dal ritiro del Portogallo, ha rimandato ogni decisione sul suo futuro al post Europeo, con gli arabi che avranno dunque ancora tempo prima di presentare la proposta ufficiale al Milan, visto che il diretto interessato esordirà domani nella competizione e ne avrà per alcune settimane.