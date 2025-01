TMW - Tzimas fa faville in Germania, big italiane interessate: Moncada lo segue. Cosa può accadere in estate

Stefanos Tzimas sta confermando in Germania perché, ormai da diversi anni, tutti gli addetti ai lavori stravedono per lui. Centravanti greco classe 2006, la scorsa estate ha lasciato il PAOK Salonicco per trasferirsi in Zweite Bundesliga, al Norimberga, con la formula del prestito con diritto di riscatto. E in terra tedesca Tzimas - nonostante la giovane età, nonostante la prima esperienza lontano da casa - si sta confermando bomber letale: ha realizzato otto reti in 14 presenze.

Il Norimberga a fine stagione lo riscatterebbe volentieri, anche se la cifra fissata la scorsa estate è molto alta: 18 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita. Ma la società tedesca non ha i fondi per farlo e allora, a questo punto, pensa a guadagnarci qualcosa da un prestito fin qui fruttuoso in termini di gol ma che potrebbe diventarlo anche dal punto di vista economico. In che modo? Acquistandolo con un club già interessato alle spalle.

E in questo ragionamento si inseriscono i club interessati. Dovesse tornare al PAOK, il valore di Tzimas a fine stagione lieviterebbe in maniera importante. Se invece il Norimberga lo riscatta, è perché ha già alle spalle un club disposto a pagare 23-24 milioni di euro per il suo cartellino.

Ma chi è interessato? In Premier League oggi c'è la fila delle società che hanno chiesto informazioni: dal Brighton all'Aston Villa, passando per Fulham, Arsenal e Manchester United. Ma Tzimas fa gola anche in Italia: da tempo è un pupillo di Moncada e piace anche alla Juventus e all'Inter, società che in estate punterà forte sui giovani.

Il Norimberga appena avrà certezza di un club interessato all'investimento lo riscatterà dal PAOK Salonicco. Se nessuno invece si farà avanti, a fine stagione Tzimas tornerà al PAOK Salonicco. Per poi tornare sul mercato a prezzo più alto.