TMW - Valter Junior (Metro): "Paquetà il futuro del calcio italiano"

Il reporter brasiliano Valter Junior, giornalista del quotidiano Metro, parla così ai microfoni di TMW del gioiello Lucas Paquetà, primo acquisto di gennaio per il Milan: "Penso che Paquetà sarà il futuro del calcio italiano, parliamo di un giocatore molto molto interessante. E' un centrocampista di sinistra con grande dinamismo, a lui piace trovare i pertugi impensabili, prova sempre un passaggio diverso e sempre più difficile, quindi capita di vedere tanti errori di fila".

Tatticamente dove lo collocheresti?

"Non è un fantasista, a lui piace molto entrare in area di rigore, ma al Flamengo ha giocato per tanto tempo in posizione arretrata quindi non sarebbe un problema adattarsi lì".

Lo vedi pronto per un posto da titolare sin da subito?

"Perché no? C'è una creatività in lui che al Milan manca in questo momento. Tuttavia la questione fisica è da tenere presente, visto che in Brasile la stagione è appena finita".