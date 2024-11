Tomori nel mirino della Juventus, ma solo in prestito

La Juventus ha bisogno di un difensore. La necessità è chiara in casa bianconera, soprattutto dopo il grave infortunio subito da Bremer. La defezione del brasiliano infatti è costata cara alla formazione di Thiago Motta, che ha incassato una media di quasi due reti a partita dopo il ko del centrale. Senza Bremer infatti la difesa bianconera ha subito ben 10 reti in sei partite, concedendo un totale di dieci rigori e subendo ben 34 tiri in porta dagli avversari.

Numeri allarmanti per un reparto e dei singoli in difficoltà. Per questo la priorità di Giuntoli, in vista del mercato di gennaio, sarà quella di consegnare un altro difensore a Motta. La principale occasione per la Juventus – si legge su La Stampa – è Jonathan Tah. Il tedesco infatti è in scadenza con il Bayer Leverkusen e potrebbe rappresentare una grossa opportunità low cost. La prima scelta di Thiago però è Sam Beukema, difensore già allenato ai tempi del Bologna che non lo cederà con tanta facilità. Tra le alternative c’è anche Fikayo Tomori ma la Juventus in questo caso potrebbe affondare il colpo soltanto in prestito per aggiudicarsi il centrale del Milan. Sullo sfondo rimangono Jakub Kiwior e Ardian Ismajli, altri profili finiti da tempo sul taccuino bianconero.