Triangolo Brahim-Milan-Real, occhio all'inserimento dell'Arsenal di Arteta

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Brahim Diaz a suon di ottime prestazioni sta convincendo sempre di più il Milan a puntare su di lui: il club rossonero dovrà però sedersi al tavolo con il Real Madrid e fare un'offerta per trattenere lo spagnolo a titolo definitivo. Le insidie sul futuro di Diaz in rossonero non arrivano solamente dalla capitale spagnola ma anche da quella britannica: l'Arsenal di Arteta sarebbe infatti molto interessato al numero 10 del MIlan e potrebbe inserirsi con un'offerta più alta a Florentino Perez.