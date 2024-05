probabile formazione Verso Milan-Genoa: tornano Theo e Tomori. In avanti Chuku, Pulisic, Leao e Giroud

Siamo entrati nel mese di maggio, l'ultimo della stagione rossonera. Al Diavolo mancano quattro partite per concludere il campionato e preservare il secondo posto che vorrebbe dire qualificazione alla Supercoppa Italiana. La prima gara dell'ultimo filotto si giocherà domenica alle 18 a San Siro, davanti a una Curva Sud che sarà in sciopero in segno di protesta (LEGGI QUI). A sfidare la squadra di Stefano Pioli sarà il Genoa allenato dall'ex attaccante del Milan Alberto Gilardino: il Grifone è già aritmeticamente salvo e sulla carta potrebbe ottenere ancora un posto in Europa.

Stefano Pioli da una parte sorride perchè recupera due squalificati della gara contro la Juventus (Tomori e Theo), dall'altra fa i conti con sei assenze: non ci saranno gli infortunati Maignan, Kjaer, Loftus-Cheek e Jovic e saranno assente gli squalificati Calabria e Musah. In porta dunque confermato Marco Sportiello, grande protagonista contro i bianconeri, e davanti a lui la linea a quattro titolare: Florenzi e Theo Hernandez sulle fasce, Gabbia e Tomori come centrali. In mezzo al campo si va verso la coppia Adli-Reijnders vista anche nelle ultime gare. Dietro l'unica punta Giroud, il tridente cambia una delle sue punte: a destra Chukwueze, trequartista Pulisic e a sinistra Rafa Leao. Lo ha annuncato Pioli in conferenza stampa che ha aggiunto anche che in panchina torneranno sia Kalulu che Pobega.

MILAN 4-2-3-1

Sportiello

Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez

Adli, Reijnders

Chukwueze, Pulisic, Leao

Giroud

A disp.: Nava, Mirante, Bartesaghi, Terracciano, Thiaw, Kalulu, Bennacer, Pobega, Zeroli, Okafor

All. Stefano Pioli

Indisponibili: Maignan, Kjaer, Loftus-Cheek, Jovic

Squalificati: Calabria, Musah

Diffidati: Gabbia

Ballottaggi: Chukwueze-Bennacer

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: PRONTERA

Assistenti: VIVENZI – MONDIN

IV uomo: FERRIERI CAPUTI

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: domenica 5 maggio 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it