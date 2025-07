Jacobelli sicuro: "Modric colmerà una lacuna del Milan. E Ricci può crescere tanto dietro di lui"

vedi letture

Xavier Jacobelli, giornalista, si è così espresso ai microfoni di Radio Napoli Centrale sulla Serie A: “L’Atalanta vuole 60 milioni per Lookman, difficilmente i bergamaschi abbasseranno le proprie pretese. Modric può ancora dare tantissimo al calcio italiano. Modric colmerà una lacuna del Milan: la leadership. Il Milan può lottare per il campionato, il Napoli sta facendo un mercato che gli sta permettendo di compiere un solco importante con le altre squadre. Lo stesso Ricci può crescere tanto dietro a Modric. Anche De Bruyne, uno dei centrocampisti più forti al mondo, darà tantissimo al nostro campionato. Il mercato è ancora lungo, ma Inter e Juventus pagheranno lo sforzo del Mondiale per Club”

ELOGIO A MODRIC

Il Giornale in edicola questa mattina titola così: "Modric scrive il manifesto del Milan che dovrà essere". Le parole pronunciate dal campione croato nella sua prima intervista da giocatore rossonero possono diventare il manifesto calcistico del Diavolo: "Perchè ho scelto il Milan? Volevo rimanere in Europa per continuare a giocare un calcio competitivo. Avevo altre offerte, ma quando mi ha chiamato il Milan per me era chiaro. Lo volevo dal primo minuto.

Mi ha impressionato anche il fatto che il ds Tare è venuto in Croazia per presentarmi il progetto e tutto il Milan. E' stato molto importante per me, mi ha dimostrato quanto volessero portarmi qui. Poi il Milan è uno dei più grande club in Europa. Il Milan non può essere soddisfatto della mediocrità, bisogna porsi gli obiettivi più grandi possibili: vincere titoli e competere con le migliori squadre nel mondo. Ecco perchè sono qui".