Il Milan sarebbe a un passo dal giovane difensore Duarte. Il giocatore brasiliano potrebbe approdare in rossonero per una cifra intorno ai 10-11 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ragazzo avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in Italia, dove ritroverebbe il suo vecchio compagno di squadra, Lucas Paquetà.