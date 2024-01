Tuttosport - Mercato Milan: per l'estate il primo obiettivo per la difesa è Kelly

In attesa di capire se qualcuno arriverà in questi ultimi di giorni di mercato invernale, il Milan farà sicuramente in estate un colpo in difesa. E il primo nome della lista del Diavolo, come riporta stamattina Tuttosport, è quello di Lloyd Kelly, 25enne giocatore che è in scadenza di contratto con il Bournemouth e da tempo è nel mirino dei rossoneri ed in particolare del dt Geoffrey Moncada.

Sul centrale inglese non c'è però solo il Milan, ma anche altri club di Premier League. Nei giorni scorsi ci sarebbero stati nuovi contatti tra i dirigenti di via Aldo Rossi e l'entourage di Kelly che non rinnoverà con il Bournemouth, ma che deve ancora decidere il suo futuro.