Botman ma non solo: anche su Abdou Diallo, altro obiettivo del Milan per la difesa, vanno registrate nuove difficoltà. Come riporta Tuttosport, infatti, il Paris Saint-Germain chiede almeno 25 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, finito nel mirino anche del West Ham. A queste condizioni difficilmente l'opzione rossonera potrà decollare.