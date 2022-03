Tuttosport - Milan, dubbi sulla tenuta fisica di Renato Sanches

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il futuro di Franck Kessie sarà al Barcellona. In casa Milan i dirigenti hanno già metabolizzato il suo addio e la coppia Maldini-Massara da tempo è a lavoro per trovare l'erede del "presidente". In estate torneranno al Milan Tommaso Pobega, ora in prestito al Torino, e Yacine Adli, acquistato per 7,5 milioni dal Bordeaux e lasciato in prestito a maturare al club francese.

Dubbi su Renato Sanches

Il Milan continua a seguire anche Renato Sanches, 24enne portoghese del Lille che i rossoneri avevano già provato ad acquistare a gennaio. Il giovane centrocampista resta nel mirino, anche se le sue condizioni fisiche stanno portando i dirigenti rossoneri a valutazioni attente, visto che lo scorso weekend il ragazzo si è infortunato al bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio che lo terrà fuori tre settimane e che ha acceso la spia sulla sua fragilità fisica, visto che in carriera ha accusato diversi problemi fisici. A questo dobbiamo aggiungerci la concorrenza, con la Juventus ha messo il portoghese fra i suoi obiettivi di centrocampo. Il Milan però negli ultimi anni ha dimostrato di non amare molto le aste. Lo riporta Tuttosport.