Tuttosport - Milan, nuovo sondaggio per Federico Redondo: potrebbe essere un obiettivo per l'estate

vedi letture

Secondo quanto riferisce Tuttosport, negli ultimi giorni il Milan avrebbe fatto un nuovo sondaggio per Federico Redondo, figlio di Fernando, ex regista del Real Madrid e del Diavolo con cui ha giocato 33 partite in quattro stagioni. Al momento l'Argentinos Juniors non intende cederlo, quindi ogni discorso è rinviato all'estate.

Federico Redendo non è un nome nuovo per il Milan che già lo scorso mercato estivo aveva provato a capire la fattibilità dell’operazione, ma alla fine non se ne fece nulla. Il centrocampista classe 2003 viene valutato dagli argentini tra i 12 e i 15 milioni di euro.