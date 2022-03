Tuttosport - Milan, occhi su Malinovskyi ma l'Atalanta chiede almeno 30 milioni

MilanNews.it

Il Milan è in cerca di giocatori di qualità per la trequarti della prossima stagione e tra gli osservati speciali dei rossoneri c'è anche Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta: il trequartista ucraino piace molto in via Aldo Rossi, ma, come riferisce stamattina Tuttosport, i bergamaschi chiedono almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire.