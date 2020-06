Tuttosport titola: "Bakayoko flirta con il Milan"

"Bakayoko flirta con il Milan": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che nelle scorse ore il centrocampista francese in prestito al Monaco dal Chelsea ha mandato un altro messaggio d'amore al Milan, pubblicando su Instagram una foto in compagnia di Alessio Romagnoli e la scritta "Good memories". Se fosse per lui, Bakayoko tornerebbe di corsa in rossonero, ma il suo ingaggio e il prezzo del suo cartellino rendono molto difficile un suo ritorno a Milanello.