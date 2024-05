TyC Sports - Milan, chiesto incontro a Gallardo. Il tecnico argentino comunque non è il candidato principale per la panchina

vedi letture

Continua il casting allenatori del Milan per il dopo Stefano Pioli, con l’attuale tecnico rossonero che dovrebbe lasciare il club al termine della stagione. Stando a quanto riferisce Gasto Edul, giornalista di TyC Sports, il Milan avrebbe chiesto un incontro con Marcelo Gallardo. Il tecnico argentino non ha ancora risolto la sua uscita dall’ Al Ittihad e le tempistiche sembrano essere ancora incerte.

In ogni caso l’ex River non è l’unico candidato alla panchina del Milan e soprattutto non è quello principale: ci sono diversi altri profili che stanno venendo sondati dalla dirigenza rossonera. Gallardo era emerso con forza nelle scorse ore come nome nuovo accostato alla panchina milansita.