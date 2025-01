ufficiale Pellegrino in prestito al Club Atlético Huracán fino al termine della stagione

Come noto da diversi giorni e come ufficialmente comunicato dal Milan, il centrale difensivo argentino di proprietà rossonera Marco Pellegrino lascia anticipatamente l'Independiente e si accasa in prestito fino a fine stagione al Huracán. Di seguito la nota ufficiale del club rossonero:

"AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l'accordo di cessione temporanea di Marco Pellegrino al Club Atlético Independiente. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, al Club Atlético Huracán.

Il Club rossonero augura a Marco le migliori soddisfazioni per la nuova avventura".