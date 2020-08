Tra i giocatori sondati dal Milan per l'attacco, nelle ultime settimane è stato spesso citato il nome di Vlahovic. Secondo quanto riporta Sky Sport, sul talento viola sarebbe spuntato anche l'interesse dell'Hellas Verona che guarda al giovane attaccante serbo come prospetto per Juric. La Fiorentina, sin qui, sembrebbe disposta ad una cessione di Vlahovic ma solamente in prestito.