Walker-Milan, ci siamo! Ecco il difensore campione del City, i dettagli

Kyle Walker potrebbe essere il primo rinforzo del Milan in questo calciomercato invernale. Sfumata la pista che portava a Marcus Rashford, complice la concorrenza di Barcellona e Borussia Dortmund, e non solo, il club di via Aldo Rossi ha deciso di puntare sull'esperienza e la leadership del classe 1990 del Manchester City.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha svelato i dettagli dell'operazione, che potrebbe essere definita addirittura nella giornata di domani. Stando a quanto riportato dalla rosea, Walker si trasferirà in rossonero in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto a giungo fissato a 5.

Per il giocatore, che al Manchester City ha un contratto in essere da 6 milioni di euro a stagione fino al 2026, pronto un contratto fino al 2027.