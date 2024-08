Yacine Adli può portare 12 milioni nelle casse del Milan

vedi letture

Tra i tanti obiettivi di mercato del Milan in entrata che il club, piano piano e uno a uno, sta cercando di portare alla corte di Fonseca, c'è da considerare anche il mercato in uscita: in questo senso i rossoneri sanno che dovranno sfoltire la rosa non solo dagli esuberi (Origi e Ballo-Tourè sono ancora sotto contratto con il club di via Aldo Rossi) ma anche in alcuni reparti in cui potrebbe venire a crearsi un po' troppo sovraffollamento. Uno di questi è il centrocampo: il Milan punta a un mediano (Fofana) e tiene aperta la porta a un jolly (Samardzic).

Se dovessero arrivare due colpi in entrata in mezzo al campo, è chiaro che qualcuno potrebbe salutare nel frattempo Milanello. L'indiziato principale, in questa fase, sarebbe Yacine Adli che potrebbe portare nelle casse rossonere ben 12 milioni di euro: sarebbe questa infatti, come riporta il Corriere dello Sport, l'offerta che il Brentford è pronto a fare per il centrocampista franco-algerino del Milan. In bilico rimangono anche Bennacer e Pobega, specialmente davanti a offerte davvero importanti.