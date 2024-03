Zirkzee-Milan, la concorrenza si chiama Premier League

Il Milan ha messo Joshua Zirkzee al primo posto nella lista dei desideri per quest'estate. L'olandese era già un pupillo di Moncada prima di esplodere al Bologna e dopo la stagione che sta disputando quest'anno il suo valore agli occhi della dirigenza milanista non ha fatto che aumentare. Il problema, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, è sempre il solito. La concorrenza della Premier League. A questo si unisce anche il fatto che senza dubbio il Milan dovrà investire parecchio se vorrà mettere le mani sul centravanti ex Bayern Monaco, anche se non ci fossero club inglesi su di lui.

Ad ogni modo, scrive la rosea, alcuni club d'Oltremanica ci sono e potrebbero rovinare i piani in via Aldo Rossi. Sicuramente c'è forte l'interesse del Manchester United che gode dei servigi di un allenatore olandese come ten Hag che potrebbe essere un plus per Zirkzee. Dall'altra parte c'è anche l'Arsenal tra le possibili pretendenti. Secondo la Gazzetta, i Gunners sarebbero anche la squadra più adatta per il centravanti orange: si sposerebbero bene le caratteristiche tecniche del giocatore e lo stile di gioco della squadra.