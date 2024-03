Zirkzee oro del Bologna, si parte da 40 milioni: Milan e Juventus a caccia dell'olandese

Joshua Zirkzee infiamma già il mercato. Il centravanti olandese del Bologna è una delle sorprese più interessanti di questa Serie A e per questo ha attirato l'attenzione di diversi club, pronti a darsi battaglia e a scatenare un'asta per ingaggiare uno dei giocatori più talentuosi in circolazione. Non è un mistero che piaccia al Milan, club che in estate farà un grande investimento per prendere un nuovo attaccante, vista anche la possibile cessione di Olivier Giroud in MLS.

Per convincere il Bologna a cedere il suo gioiello, riporta il Corriere dello Sport, servirà però un'offerta molto importante: la valutazione dei rossoblù parte da 40 milioni di euro, vale a dire la cifra che il Bayern Monaco - ex club dell'olandese - potrebbe sborsare per riprenderselo, come da accordi pattuiti con la società felsinea. Al momento però non sembra esserci questo "pericolo", ma il fatto che ci siano più società interessate a lui farà sicuramente alzare il prezzo e la speranza del Bologna è che si superi quella somma.

Anche la Juventus è interessata a un giocatore che ha dimostrato di avere grandi doti tecniche e qualità incredibili. Adesso, a quasi 23 anni, serve solo la "cura Ibrahimovic", che gli permetta di trasformarsi in un bomber implacabile. In questa stagione, il giocatore cresciuto nelle giovanili del Feyenoord ha messo a segno 11 reti in 30 partite tra tutte le competizioni, con sei assist ad arricchire il bottino.