Milanello, il programma della vigilia di Empoli-Milan: allenamento al mattino, alle 14.30 la conferenza di Pioli

Come riporta il sito ufficiale rossonero, il programma di domani, giorno di vigilia di Empoli-Milan, a Milanello prevede l’allenamento di rifinitura al mattino, mentre nel primo pomeriggio, a partire dalle 14.30, ci sarà la consueta conferenza stampa di Stefano Pioli (visibile in diretta su Milan TV, YouTube e Twitch, su Milannews.it la diretta testuale).

Dopo la vittoria contro il Cagliari negli ottavi di Coppa Italia, il Milan vuole dare continuità ai suoi risultati anche in campionato per provare a recuperare qualche punto a Inter e Juventus e a tenere a distanza le altre squadre in corsa per i primi quattro posti.