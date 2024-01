Sky - Milan, possibile novità a centrocampo a Frosinone

Il Milan prosegue la sua preparazione a Milanello in vista della prossima sfida di campionato in programma sabato 18 sul campo del Frosinone dove potrebbe esserci una novità a centrocampo rispetto alle ultime partite contro Roma, Udinese e Bologna: secondo quanto riferisce Sky, se Reijnders e Loftus-Cheek sono sicuri di una maglia da titolare, Adli potrebbe lasciare spazio ad uno tra Musah e Bennacer, sempre ovviamente se l'algerino sarà effettivamente a disposizione dopo il problema muscolare rimediato in Coppa d'Africa.

DOVE VEDERE FROSINONE-MILAN

Data: Sabato 3 febbraio 2024

Ore: 18.00

Stadio: Stadio Benito Stirpe, Frosinone

TV: Dazn

Web: MilanNews.it