Dalla Spagna, Dani Alves choc: il brasiliano è stato arrestato per molestie

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Notizia choc quella che arriva dalla Spagna questa mattina: il terzino brasiliano Daniel Alves sarebbe stato arrestato con l'accusa di molestie sessuali. A riportare la notizia alcune riviste online iberiche come ABC Deportes o Cope. Il gicoatore sarebbe già stato interrogato e sarebbe attualmente in stato di fermom in attesa di essere portato davanti a un giudice. L'ex giocatore di Barcellona e Juventus aveva partecipato lo scorso mese al Mondiale in Qatar.