David Moyes lascerà il West Ham a fine stagione. Lopetegui in pole per sostituirlo

Ora è ufficiale: David Moyes lascerà il West Ham al termine di questa stagione nel momento in cui il suo contratto con gli Hammers scadrà. Ad annunciarlo lo stesso club di Londra in un lungo e commovente comunicato ufficiale, nel quale sono state riportate anche le dichiarazioni a caldo sia dell'allenatore scozzese che della proprietà.

Da capire ora chi sostituirà Moyes sulla panchina del West Ham, anche se negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di un nome: Julen Lopetegui. Il basco, ex obiettivo anche del Milan, sembrerebbe essere ad oggi il principale candidato a diventare il prossimo allenatore degli Hammers, come confermato anche da quanto trapelato in questi giorni dai media inglesi.