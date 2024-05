In Inghilterra non hanno dubbi: il futuro di De Zerbi sarà al Bayern Monaco

Tiene banco la grande corsa al titolo della Premier League nelle prime pagine dei giornali pubblicati stamattina in Inghilterra. “Il countdown finale”, titola Express, mettendo a fianco le figure di Arteta, che spera in un miracolo per il suo Arsenal, e di Guardiola, pronto invece a infilare il poker di titoli di fila alla guida del Manchester City. E poi ancora sullo Star si legge: “Miracoli del lavoro”, che è ciò in cui crede o forse sarebbe meglio dire in cui spera Arteta. “Il colpo d’addio di Klopp”, titola invece il Mirror, che guarda allo storico addio del tecnico tedesco al Liverpool, che segnerà la fine di un’epoca.

C’è però anche il tema Roberto De Zerbi affrontato in alcune prime inglesi. Sia l’Express che il Mirror credono che il tecnico italiano guardi in direzione Monaco. “Pronto per il Bayern”, scrive il secondo dei quotidiani citati. Lo Star scrive proprio che RDZ ha lasciato Brighton "per l'incarico al Bayern".