Milan immaturo. Gimenez forse causa persa. Rosa corta. Le polemiche sono servite

vedi letture

Il Milan non è ancora una squadra che riesce a vincere partite in scioltezza, a occhi chiusi, con la sigaretta in bocca, col pilota automatico. E in questi casi se abbassi il livello di concentrazione, di attenzione e applicazione rischi di perdere punti importanti per strada. Il pareggio col Pisa è difficile da accettare per come è arrivato, soprattutto per un fattore: l'atteggiamento. Questo non deve mai mancare. E invece c'è stata la netta sensazione fin dall'inizio che la squadra fosse scesa in campo con superficialità e presunzione. In un percorso di crescita, come quello che sta percorrendo il Milan, un passo falso ci può stare: ma a maggio i 5 punti lasciati in casa con le 2 neo promosse Cremonese e Pisa potrebbero pesare davvero tantissimo. I 2 non conquistati venerdì pesano già oggi, nel weekend in cui si affrontavano Napoli e Inter.

Primo problema l'atteggiamento. Dopodichè ci sono altri elementi. L'attacco o meglio il centravanti. Non averne uno che ti risolve le partite in cui giochi male, è un problema. Averne uno che dopo 8 partite è ancora fermo a zero gol, è ancora peggio. Contro il Pisa oltre alla rete per Santiago Gimenez è mancata soprattutto la prestazione. Non si è mai visto, non si è mai fatto trovare, non ha tenuto palloni: è stato davvero impalpabile. Il rischio che stia diventando una causa persa, purtroppo, è concreto.

Un altro fattore è la rosa: corta e poco qualitativa nei ricambi. Allegri per la prima volta ha parlato del numero dei giocatori a disposizione come di un problema. E non si dica che è stato lui a volere così pochi giocatori di movimento. Perchè nella sua testa ad esempio, doveva esserci Akanji e non Odogu, doveva esserci un 9 vero e non Nkunku. Qualità e quantità devono andare a braccetto.

Infine c'è il tema arbitrale. Il rigore per braccio di De Winter ci sta: ingenuo il difensore milanista. Più di una volta abbiamo visto assegnare penalty in casi come quello dell'intervento su Leao: ma non è obiettivamente uno scandalo non averlo dato. Il vero errore, clamoroso, è non aver fischiato fallo per l'affossamento di Gabbia in occasione del gol di Nzola. Qui l'episodio è solare e l'esito finale è figlio dell'incredibile far west che si è scatenato dopo il rigore su Gimenez con la Fiorentina. Gabbia invece di restare a terra si rialza: perchè adesso ti devi sentire in difetto se subisci fallo e non ti alzi subito. L'arbitro è inconsciamente condizionato dalle polemiche e il Varista ancora di più: l'errore è chiaro ed evidente, intervenire sarebbe stato doveroso. Ma passerà in sordina: anche perchè, lo sappiamo già, nessuno della Società interverrà. Cornuti e mazziati...