Retroscena Dragusin: ecco com'è andata. Hernandez, la reazione a Milanello. Già pronti 23 milioni. Milan-Real, partiti i contatti

A Milanello sono davvero entusiasti e affascinanti dall’applicazione che sta mettendo Theo Hernandez nel nuovo ruolo di difensore centrale. Concentrato e sul pezzo in ogni allenamento come lo si vede in partita. Gli piace tanto giocare in questa posizione e lo stesso Pioli ha apprezzato tantissimo la professionalità del francese. Impeccabile contro l’Empoli, Theo può essere una soluzione di livello in questi mesi in cui mancheranno i titolarissimi. Al Milan manca un mancino che sappia impostare da dietro e Theo può farlo benissimo.

A proposito di difensori, il Milan nelle scorse ore ha avuto contatti per Radu Dragusin del Genoa. Un sondaggio per capire se davvero ci fosse la possibilità di un clamoroso inserimento. L’idea del club rossonero è stata quella di inserire il cartellino di Lorenzo Colombo in un’eventuale operazione, valutandolo 12-15 milioni, più un investimento di 10 milioni per il centrale rumeno del Genoa.

Il problema è l’inserimento forte del Bayern Monaco nelle scorse ore, e la disponibilità del Tottenham. Entrambe le formazioni possono pagare 25 milioni a gennaio. L’operazione per il Milan è in salita ma la dirigenza può contare sulla carta Colombo, attaccante attualmente al Monza che piace molto al Grifone sin dalla scorsa estate.

Dispiacerebbe molto se il Milan sottovalutasse la Coppa Italia. Quest’anno i rossoneri hanno davvero l’occasione di vincere un trofeo e prendere sotto gamba la competizione sarebbe un errore. Innanzitutto perché manca da tanti anni in bacheca, ma dal punto di vista economico arrivare in finale porterebbe una decina di milioni nelle casse del club, più la partecipazione alla Supercoppa. Con la nuova formula ci sarebbero 25 milioni da dividere tra le quattro società partecipanti. Insomma anche dal punto di vista economico, oltre che sportivo, arrivare in finale sarebbe importantissimo. E poi il Milan deve prendersi una rivincita sull’Atalanta dopo il beffardo 3-2 di qualche giorno fa in campionato.

A proposito di bergamaschi e legami sul mercato con i rossoneri, è quasi certo che a fine stagione l’Atalanta riscatti Charles De Ketelaere per 23 milioni euro, dopo che aveva già investito 3 milioni per il prestito con diritto ad agosto. Soldi che i rossoneri gireranno sul mercato, insieme ai 50 milioni che solitamente arrivano per la qualificazione alla Champions. Una buona base di partenza per riuscire a puntellare ancora la rosa in estate, dove poi si potranno sommare altre entrate da eventuali cessioni.

Occhio al ruolo di Terracciano. Perché oltre a poter giocare terzino destro e sinistro, il 20enne italiano può fare pure la mezzala. E ad oggi l’idea a Milanello è provarlo proprio li, per dare alternanza a Loftus-Cheek.

Primi contatti con il Real Madrid per parlare del riscatto di Alex Jimenez. L’esterno spagnolo piace tanto e per 5 milioni il Milan vuole tenerlo. Ma potrebbe anche ridiscutere i termini a fine stagione con i blancos, in primis per proporre un nuovo prestito annuale, oppure cambiare i bonus in base al minutaggio e agli obiettivi. Insomma dialoghi in corso per l’interessante esterno spagnolo