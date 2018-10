ESCLUSIVA MN - Beretta: "Leonardo e Maldini supportano la Primavera, Gattuso ha una grande sensibililtà per tutto il settore giovanile"

Il responsabile del settore giovanile del Milan Mario Beretta ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it dopo la vittoria della Primavera rossonera contro il Torino: “Abbiamo faticato un po’ all’inizio ma era scontato vista la giovane età dei ragazzi. Queste ultime due partite i ragazzi hanno fatto bene e hanno meritato di vincere, anche in modo più ampio magari. L’importante è portare a casa i tre punti, il valore della squadra è maggiore rispetto a quello che dice la classifica”

Un bilancio dopo i primi mesi da responsabile del settore giovanile: “Sono contento, stiamo cercando di portare il nostro modello da integrare con quanto fatto prima. Cominciano a vedersi delle cose ma ci vuole del tempo. Ci vuole pazienza, servono anni di lavoro ma siamo contenti perché la Primavera come le altre squadre stanno facendo bene”

Leonardo e Maldini e la sinergia con la prima squadra: “E’ ottima, sia per la gestione di Leonardo e Maldini che hanno fatto la storia del Milan, sono dei modelli per i ragazzi e ci supportano. Vorrei sottolineare anche la grande sensibilità che ha Gattuso per il settore giovanile perché tutte le volte che vado a Milanello si interessa, ha un occhio di riguardo per la Primavera. Abbiamo fatto un incontro sia con i tecnici dell’attività di base sia con quelli del settore agonistico e abbiamo potuto farlo per la sensibilità di Rino verso questo aspetto. Questo ci dà una grossa mano perché il Milan sia unico e il settore giovanile non sia separato dalla prima squadra”

L’obiettivo del settore giovanile: “Formare i giocatori è l’obiettivo primario, ci sono giocatori già in prima squadra e speriamo di portarne altri. In tanti in Primavera si allenano con la prima squadra. Ci sono ragazzi che possono ambire a scrivere qualche pagina importante di calcio”.