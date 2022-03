ESCLUSIVA MN - Cucchi: "Chi va ko tra Milan e Napoli non è fuori dalla lotta Scudetto. Se Ibra sta bene...

MilanNews.it

Il noto giornalista ed ex radiocronista Riccardo Cucchi ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it dell’attualità legata ai colori rossoneri

Cucchi, per lo Scudetto Milan, Inter e pure Napoli

“Il Napoli c’era anche ieri perché si è mantenuto sempre attaccato. Sicuramente ha approfittato del calo delle milanesi e con la Lazio ha fatto qualcosa di incredibile. Milan e Inter non devono avere questo assillo. Mancano tante partite, ogni gara e ogni gol possono essere quelli dello Scudetto. Troppo presto per parlare adesso”.

Se dovesse andar male sarebbe improprio parlare di colpo letale?

“Decisamente, i punti a disposizione sono tantissimi. Questo tipo di valutazione va fatta più avanti”.

La Coppa Italia di stasera può essere un ostacolo per la gara di domenica col Napoli?

“Sono sempre sfide affascinanti, soprattutto i derby. Magari nel computo delle energie il Napoli può avere dei vantaggi non dovendo giocare né in Coppa Italia né in Europa”.

I rossoneri avrebbero bisogno di Zlatan Ibrahimovic in questo momento?

“Se sta bene sì. Dipende dalla sua condizione. Se fisicamente si ristabilisce sicuramente potrà essere importante per il Milan”.

Cucchi, secondo lei, perché il Milan perde così tanti punti con le cosiddette piccole?

“Visto il campionato dovremmo girare il quesito per comprenderlo meglio”.

Cosa intende?

“Chiediamoci perché le piccole riescono a fermare così tanto spesso le grandi squadre. E’ un campionato estremamente livellato, c’è un grandissimo equilibrio e non bisogna sorprendersi di questi risultati. Ecco perché la lotta Scudetto resta apertissima”.

