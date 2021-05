MN - Il Milan è convinto di riscattare Tomori

Dopo cinque mesi ad altissimi livelli il Milan è sempre più convinto di riscattare Fikayo Tomori. Il centrale inglese è in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea fino al 30 giugno 2021, ma difficilmente i Blues accetteranno di applicare uno sconto. Dunque il Milan nei prossimi giorni preparerà il riscatto di 28 milioni di euro per tenerlo in rosa e giocarsi la Champions con un elemento affidabile come Tomori. Il suo nome mette tutti d’accordo: allenatore, dirigenza e proprietà sono convinti che si debba ripartire da lui.

di Antonio Vitiello