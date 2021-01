MN - Milan: intensificati i contatti per Meitè, si tratta il prestito con diritto. E su Simakan...

Intensificati i contatti per Soualiho Meitè, il Milan in trattativa per il centrocampista del Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto. Restano altre piste alternative in mediana ma la trattativa per il francese classe 1994 si sta incanalando sui binari giusti. Non è ancora chiusa, ma c'è un costante confronto tra i club e l'entourage del giocatore granata. Inoltre per Mohamed Simakan la prossima settimana sarà importante per provare a sbloccare l'affare e anticipare il Lipsia che non molla.