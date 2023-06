MN - Milan, Mirante rinnova: rimarrà un'altra stagione in rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.t, il portiere Antonio Mirante, 39 anni, dopo l'esordio in rossonero contro l'Hellas Verona ieri sera, rinnova un'altra stagione con il Milan: rimarrà come terzo portiere dietro Maignan e Sportiello. Contratto prolungato anche per l'utilità del giocatore nella questione liste.

di Antonio Vitiello