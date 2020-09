Il Milan, dopo aver testato Tommaso Pobega (e rinnovato fino al 2025) in questi giorni a Milanello, ha deciso di lasciarlo partire in prestito per trovare continuità. Il centrocampista ha diverse richieste ma dovrebbe rimanere in una squadra di Serie A, piace a Crotone, Verona e Genoa.

di Antonio Vitiello