Nocerino a MN: "La Superlega non è romantica. Rinnovo Donnarumma? Il Milan deve giocare con squadre di alto livello"

Intervenuto in una diretta Instagram di MilanNews, l'ex centrocampista rossonero, Antonio Nocerino, ha parlato con noi del nuovo progetto della Superlega e del momento che sta vivendo la squadra di Pioli. Ecco le sue dichiarazioni: "Superlega? Non faccio il paragone con l'MLS. Qui il calcio ha 25 anni e non è paragonabile a quello che viviamo in Europa. La prima cosa che mi è venuta in mente sono stati i tifosi. Penso che così si possano rovinare e bloccare dei sogni. Ho visto i numeri economici: non è un calcio fatto di passione, di amore e di vecchi valori. Quando ero ragazzino avevo il sogno di giocare in Serie A, in Champions League ed in Nazionale. La Superlega non è meritocratica. Sono pro ai cambiamenti, ma questa lega non ha nulla di spettacolare".

Poi continua: "Spero che si trovi un punto d'incontro. Sarò sempre per il romanticimo. Il Milan? Sta facendo un grandissimo campionato, è sempre stato tra le prime due posizioni. L'obiettivo è la Champions. Il prossimo anno si dovrà pensare allo step successivo. Ha messo delle basi importanti, tenendo l'allenatore e i dirigenti. Donnarumma? Sono molto amico, e dirò la verità: il Milan ha in casa il portiere più forte del mondo. Mi auguro per lui e per tutti i tifosi del Milan che possa rinnovare. Ma non è facile, il Milan deve giocare con squadre di altissimo livello. Pur di tenermi Gigio farei altri sacrifici. Portieri così non si trovano facilmente".

Il centrocampo ed i leader? "Kessie e Bennacer si completano. Tonali è uno dei più grandi talenti italiani. Un giovane così va protetto e fatto crescere. Sono contento del rientro di Bennacer perché ha una qualità impressionante e rende il gioco del Milan fluido. Kjaer non smette di stupire, Tomori è un grande giocatore. Ibra? Non è solo un calciatore, si allena al triplo degli altri... è un trascinatore. Maldini e Boban sanno cosa vuol dire aiutare i giovani e quella di Ibra è stata una grande scelta".