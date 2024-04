Altafini: "Il Milan deve tenersi stretto Theo. Leao? Bravo, ma troppo discontinuo per essere considerato un campione"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex attaccante rossonero José Altafini ha rilasciato queste parole su Rafael Leao: "I grandi giocatori non hanno lunghe pause come lui. Rafa è bravo: lo reputo un giocatore forte, ma è ancora troppo discontinuo per essere considerato un campione. Lo inserisco certamente nella categoria degli ottimi calciatori, considerati i troppi alti e bassi non può rientrare i quella dei grandi campioni. Gioca a rate…".

Il brasiliano ha detto la sua poi anche su Theo Hernandez: "Non ho dubbi: il Milan deve tenersi stretto Theo, che è il migliore al mondo nel suo ruolo. Anzi, alla squadra rossonera serve un altro come lui per la fascia destra. E magari pure un’ala di qualità. Chukwueze è bravino, ma non fa la differenza: serve gente più forte per rivincere il campionato».