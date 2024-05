Migliori marcatori italiani nelle coppe europee: Inzaghi primeggia

Con il gol segnato ieri al Marsiglia Gianluca Scamacca ha timbrato per l'undicesima volta in carriera il tabellino in Europa. A leggere i numeri europei degli attaccanti italiani, il rendimento dell'attaccante dell'Atalanta sembrerebbe mitigare le paure, considerato il fatto che in sole 18 gare in campo internazionale con i club, Scamacca è riuscito a porsi allo stesso livello di Andrea Pirlo e ad un passo dalla top50 storica dei marcatori col tricolore nelle coppe riconosciute dalla UEFA, classifica redatta fra le altre corse dalla versione italiana del noto portale tedesco Transfermarkt.

A guidare questo particolare "gruppo" l'ex numero 9 del Milan Filippo Inzaghi, il primo in assoluto fra gli italiani con addirittura 70 resti segnate in 115 partite in campo internazionale. L'attaccante piacentino non è però l'unico rossonero in lista, visto che alla sesta posizione troviamo anche Marco Simone con 34 gol in 115 partite, alla settima Roberto Baggio, all'ottava José Altafini ed alla decima Cristian Vieri.

TOP 10 MARCATORI ITALIANI IN EUROA: LA CLASSIFICA

1. Filippo Inzaghi: 70 gol (115 partite)

2. ⁠Alessandro Del Piero: 54 gol (130 partite)

3. ⁠Alessandro Altobelli: 39 gol (77 partite)

4. ⁠Francesco Totti: 38 gol (101 partite)

5. ⁠Gianluca Vialli: 35 gol (75 partite)

6. ⁠Marco Simone: 34 gol (71 ⁠partite)

7. ⁠Roberto Baggio: 32 gol (63 partite)

8. ⁠Josè Altafini: 30 gol (43 partite)

9. ⁠Ciro Immobile: 30 gol (55 partite)

10. Cristian Vieri: 27 gol (75 partite)