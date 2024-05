TMW RADIO - Beretta: "Conte sarebbe il profilo giusto per il Milan"

A commentare i temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Mario Beretta. Ecco le sue parole:

Si parla molto di Conte, oggi bussa di nuovo il Chelsea:

"Stiamo parlando di squadra interessate a lui e sono tutte di alto livello. Si parla di Chelsea, Milan, Napoli. Se dovesse cambiare il Milan, credo che Conte sarebbe un profilo giusto. Poi dipende da che linea vuole tenere il club, anche sul mercato, dagli obiettivi".

Milan, lei terrebbe Pioli?

"Sì, perché ha fatto più di quello che la squadra poteva fare. Ha dato un grandissimo contributo al club, ha vinto uno Scudetto inaspettato, ha portato il Milan in Champions, ha fatto una semifinale, può arrivare secondo quest'anno con tanti innesti e molti non all'altezza. Se riesci a stare davanti a tanti altri club vuol dire che hai fatto un grande lavoro. Al Milan mi pare ci sia un po' di confusione a livello societario. Non so se Pioli abbia avuto un riferimento importante a questo livello. Il club fa diventare forte la squadra e l'allenatore".

Chi vedrebbe bene allora in rossonero?

"Thiago Motta sta facendo un grande percorso, stesso De Zerbi. Io andrei su un tecnico italiano, perché il nostro campionato è complicato e bisogna conoscerlo bene".

Che ne pensa di De Zerbi?

"E' un ottimo allenatore, in Ucraina è riuscito a fare qualcosa d'importante, ha portato per la prima volta il Brighton in Europa per la prima volta nella sua storia. Anche Allegri dal Cagliari andò al Milan, dopo aver fatto un suo percorso. Prima o poi bisogna misurarsi coi grandi club, dargli l'opportunità e vedere".