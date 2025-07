La Juventus pensa a Kessie in caso di cessione di Douglas Luiz

La Juventus è pronta a muoversi sul mercato per rafforzare il centrocampo, dopo aver praticamente chiuso l’arrivo dell’esterno offensivo Francisco Conceicao. I riflettori ora si spostano sulla mediana, dove il primo nome in uscita sembra essere quello di Douglas Luiz. Sul centrocampista brasiliano ci sono Everton e West Ham, pronte ad approfittare di una sua possibile partenza. Una cessione che potrebbe liberare spazio e risorse per un altro innesto importante.

Alla Continassa, scrive Sportmediaset, a tornare di moda è un nome già accostato alla Juventus in passato: Frank Kessie. Dopo le esperienze con Milan e Barcellona, l’ivoriano ha scelto l’Arabia Saudita nell’estate 2023, firmando un triennale con l’Al Ahli, club di cui oggi è anche capitano. Per ora, però, il centrocampista non sembra intenzionato a lasciare l’Arabia, preferendo rispettare il contratto in corso.

Intanto, Comolli guarda anche ad altre opzioni. Sono stati avviati contatti per André, classe 2001 del Wolverhampton, ex Fluminense, arrivato in Premier League per 22 milioni. E non manca l’interesse per Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona, che si è fatto conoscere in Italia con il Lecce. Il danese è stato acquistato nel 2023 per 18 milioni più 3 di bonus, e ora potrebbe rappresentare un’altra pista concreta per rinforzare il centrocampo bianconero.