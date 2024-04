Amelia: "Musah scelta energica per il centrocampo, De Rossi è stato bravo a San Siro ma Leao stasera sarà carico"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato così il doppio ex di Roma e Milan, Marco Amelia, intervenuto in merito alle scelte tecniche e alle idee dei due allenatori in vista della gara dell'Olimpico in programma questa sera alle 21.00: ecco le sue parole.

Musah a centrocampo

"La scelta di Pioli è strategica e contenitiva, Musah a centrocampo può darti più energia. Conosco i rossoneri e possono fare meglio dell'andata, è mancato Leao che è uno dei punti più forti del Milan".

La bravura di De Rossi

"Daniele è stato bravo ad ingabbiare Leao e Theo abbassando El Shaarawy, quello che mi ha stranito è stata la sostituzione di Leao, forse il problema non era lui e Pioli lo aveva capito troppo tardi".

Sui tifosi del Milan

"Loro si aspettano tanto sempre, i fischi a Leao erano per la brutta prestazione di un campione, perchè Leao fa delle cose straordinarie e stasera sarà carichissimo".