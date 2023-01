Ancelotti: "Ho avuto problemi personali con Gattuso"

MilanNews.it

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si è così espresso in conferenza stampa sul tecnico del Valencia, l'ex Milan Rino Gattuso: "Abbiamo passato momenti molto belli, abbiamo vinto due Champions. Dopo il rapporto non è stato sempre buono, abbiamo avuto problemi personali e non voglio parlarne. Molti allenatori provengono da quel Milan".